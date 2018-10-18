ФАН разобрало самые нелепые слухи о нападении на колледж в Керчи
Москва, 18 октября. Нападение на керченский политехнический колледж породило в Интернете множество самых разных слухов. О личности нападавшего Владислава Рослякова, а также о его мотивах сообщается много непроверенной информации – иногда откровенно фейковой. Федеральное агентство новостей собрало все актуальные на данный момент слухи и провело подробный разбор каждого из них.
- В российских городах, включая Керчь, действует тайное общество «стрелков», которые якобы поклялись устроить расстрелы в 13 школах – фейк. Никаких данных, указывающих на это, не появлялось ни в СМИ, ни в сводках правоохранительных органов. Стоит отметить, что люди охотнее верят в организованные группы, готовящие преступления, чем в преступников-одиночек.
- Убиты более ста человек, нападавший начал стрелять уже по дороге в колледж, подлинное число погибших скрывают – фейк. Нападавший первую половину дня провел в колледже и лишь потом открыл стрельбу. В настоящее время подтверждена гибель 19 человек, сведений о других погибших не поступало. Еще 54 человек получили ранения, из них 37 находятся в медицинских учреждения. Точные списки погибших и пострадавших будут опубликованы 18 октября.
- Нападавший был членом запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» – возможно, правда. Известно, что в организации состояла его мать. Насколько тесными были связи самого Рослякова со «Свидетелями Иегова» еще предстоит уточнить.
- У стрелка был второй аккаунт в соцсетях с фамилией Рейх – фейк. Это аккаунт действительно существует, но принадлежит другому человеку.
- Нападавший написал своему другу, что собирается отомстить всем, кто причинил ему боль, чтобы стать известным в СМИ – фейк. Эта переписка была сфабрикована на одном из анонимных форумов Рунета для развлечения и хайпа.
- Нападение имеет национальный оттенок, родители Рослякова – украинцы, призывающие к войне с «оккупантами» – фейк. Личности родителей нападавшего установлены, сторонниками нынешних украинских властей они не являются. Мать Рослякова – медицинский работник онкологического центра, отец – инвалид, живущий отдельно от них.
- Росляков был ликвидирован спецназом – фейк. Нападавший был найден с огнестрельным ранение в библиотеке колледжа, правоохранительные органы или кто-либо из тех, кто в тот момент находился в здании, отношения к этому не имеют.
- В больницах Керчи не хватает донорской крови, необходимо собирать деньги для пострадавших – фейк. Правительство РФ уже отправило в Крым летающие госпитали; в случае необходимости пострадавшие будут доставлены в любую больницу России. В Крым прибыла министр здравоохранения РФ, что лично проконтролировать процесс оказания медпомощи. Реквизиты карт, принадлежащие якобы пострадавшим, в соцсетях публикуют мошенники, которые всегда активизируются на фоне подобных трагедий.
- Президент РФ Владимир Путин должен был немедленно прибыть в Крым и объявить национальный траур – популизм. Прибытие первого лица государства в Керчь в данный момент лишь осложнило бы работу врачей, спасателей и следователей, так как значительная часть ресурсов ушла бы на обеспечение безопасности президента. Что касается траура – то он уже объявлен в Крыму и будет длиться трое суток.
Каждому, кто считает, что не может сидеть на месте в подобной ситуации и непременно должен что-то сделать, ФАН рекомендует отнести цветы или свечи к памятным местам в вашем городе, которые так или иначе связаны с Керчью или Крымом. И, конечно, очень важно не поддаваться панике и непроверенным слухам в Сети.
Напомним, что в эту среду в политехническом колледже Керчи произошел взрыв, а затем была открыта стрельба. Подозреваемый в нападении студент учебного заведения Владислав Росляков был найден мертвым в библиотеке колледжа. Жертвами инцидента стали 19 человек, более 50 получили ранения.