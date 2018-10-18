ФАН разобрало самые нелепые слухи о нападении на колледж в Керчи

Москва, 18 октября. Нападение на керченский политехнический колледж породило в Интернете множество самых разных слухов. О личности нападавшего Владислава Рослякова, а также о его мотивах сообщается много непроверенной информации – иногда откровенно фейковой. Федеральное агентство новостей собрало все актуальные на данный момент слухи и провело подробный разбор каждого из них.

В российских городах, включая Керчь, действует тайное общество «стрелков», которые якобы поклялись устроить расстрелы в 13 школах – фейк. Никаких данных, указывающих на это, не появлялось ни в СМИ, ни в сводках правоохранительных органов. Стоит отметить, что люди охотнее верят в организованные группы, готовящие преступления, чем в преступников-одиночек.

Никаких данных, указывающих на это, не появлялось ни в СМИ, ни в сводках правоохранительных органов. Стоит отметить, что люди охотнее верят в организованные группы, готовящие преступления, чем в преступников-одиночек. Убиты более ста человек, нападавший начал стрелять уже по дороге в колледж, подлинное число погибших скрывают – фейк. Нападавший первую половину дня провел в колледже и лишь потом открыл стрельбу. В настоящее время подтверждена гибель 19 человек, сведений о других погибших не поступало. Еще 54 человек получили ранения, из них 37 находятся в медицинских учреждения. Точные списки погибших и пострадавших будут опубликованы 18 октября.

Нападавший первую половину дня провел в колледже и лишь потом открыл стрельбу. В настоящее время подтверждена гибель 19 человек, сведений о других погибших не поступало. Еще 54 человек получили ранения, из них 37 находятся в медицинских учреждения. Точные списки погибших и пострадавших будут опубликованы 18 октября. Нападавший был членом запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» – возможно, правда . Известно, что в организации состояла его мать. Насколько тесными были связи самого Рослякова со «Свидетелями Иегова» еще предстоит уточнить.

. Известно, что в организации состояла его мать. Насколько тесными были связи самого Рослякова со «Свидетелями Иегова» еще предстоит уточнить. У стрелка был второй аккаунт в соцсетях с фамилией Рейх – фейк. Это аккаунт действительно существует, но принадлежит другому человеку.

Это аккаунт действительно существует, но принадлежит другому человеку. Нападавший написал своему другу, что собирается отомстить всем, кто причинил ему боль, чтобы стать известным в СМИ – фейк. Эта переписка была сфабрикована на одном из анонимных форумов Рунета для развлечения и хайпа.

Эта переписка была сфабрикована на одном из анонимных форумов Рунета для развлечения и хайпа. Нападение имеет национальный оттенок, родители Рослякова – украинцы, призывающие к войне с «оккупантами» – фейк. Личности родителей нападавшего установлены, сторонниками нынешних украинских властей они не являются. Мать Рослякова – медицинский работник онкологического центра, отец – инвалид, живущий отдельно от них.

Личности родителей нападавшего установлены, сторонниками нынешних украинских властей они не являются. Мать Рослякова – медицинский работник онкологического центра, отец – инвалид, живущий отдельно от них. Росляков был ликвидирован спецназом – фейк. Нападавший был найден с огнестрельным ранение в библиотеке колледжа, правоохранительные органы или кто-либо из тех, кто в тот момент находился в здании, отношения к этому не имеют.

Нападавший был найден с огнестрельным ранение в библиотеке колледжа, правоохранительные органы или кто-либо из тех, кто в тот момент находился в здании, отношения к этому не имеют. В больницах Керчи не хватает донорской крови, необходимо собирать деньги для пострадавших – фейк. Правительство РФ уже отправило в Крым летающие госпитали; в случае необходимости пострадавшие будут доставлены в любую больницу России. В Крым прибыла министр здравоохранения РФ, что лично проконтролировать процесс оказания медпомощи. Реквизиты карт, принадлежащие якобы пострадавшим, в соцсетях публикуют мошенники, которые всегда активизируются на фоне подобных трагедий.

Правительство РФ уже отправило в Крым летающие госпитали; в случае необходимости пострадавшие будут доставлены в любую больницу России. В Крым прибыла министр здравоохранения РФ, что лично проконтролировать процесс оказания медпомощи. Реквизиты карт, принадлежащие якобы пострадавшим, в соцсетях публикуют мошенники, которые всегда активизируются на фоне подобных трагедий. Президент РФ Владимир Путин должен был немедленно прибыть в Крым и объявить национальный траур – популизм. Прибытие первого лица государства в Керчь в данный момент лишь осложнило бы работу врачей, спасателей и следователей, так как значительная часть ресурсов ушла бы на обеспечение безопасности президента. Что касается траура – то он уже объявлен в Крыму и будет длиться трое суток.

Каждому, кто считает, что не может сидеть на месте в подобной ситуации и непременно должен что-то сделать, ФАН рекомендует отнести цветы или свечи к памятным местам в вашем городе, которые так или иначе связаны с Керчью или Крымом. И, конечно, очень важно не поддаваться панике и непроверенным слухам в Сети.

Напомним, что в эту среду в политехническом колледже Керчи произошел взрыв, а затем была открыта стрельба. Подозреваемый в нападении студент учебного заведения Владислав Росляков был найден мертвым в библиотеке колледжа. Жертвами инцидента стали 19 человек, более 50 получили ранения.