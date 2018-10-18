«Душил кошек веревками»: соседка керченского стрелка рассказала о его детстве

Керчь, 18 октября. Соседка подозреваемого в атаке на керченский колледж рассказала о детстве Владислава Рослякова.

Как сообщает «Керчь инфо», по словам соседки, Росляков был с детства очень жесток.

«Он котов ловил, душил их веревками. Мы его все время гоняли», — рассказала она.

Ранее о семье Рослякова рассказал источник в Миноборазовании Крыма. По его словам, мальчик был троечником, но в агрессии замечен не был и ладил с одноклассниками. Также стало известно, что Росляков рос в неполной семье. Его мать увлекалась учением «Свидетелей Иеговы» (запрещено на территории РФ).

Одноклассники же вспоминают Рослякова как нелюдимого и замкнутого человека. Один из его знакомых сообщил журналистам, что у молодого человека были проблемы с психикой и «сложная жизнь».

По предварительной версии, именно студент Керченского политехнического колледжа Росляков устроил в учебном заведении стрельбу и взрыв, передавала «Газета.ру». Жертвами атаки стали не менее 19 человек, более 50 пострадали.

По последним данным, в реанимации находятся 10 пострадавших. Еще трое — в тяжелой коме. По словам главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, приехавшей на место трагедии, большинство пострадавших находятся в настоящее время в городской больнице Керчи. По ее словам, «у всех травмы нижних конечностей, разорваны ноги, культи оторванные».