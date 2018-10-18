Кровавые удары по Донбассу, смерть детей под завалами: чем известен погибший на Украине летчик Су-27

Донецк, 18 октября. Украинский полковник Евгений Петренко, погибший в результате крушения истребителя Су-27УБ на учениях «Чистое небо» командовал 40-й тактической бригадой тактической авиации, жертвами авианалетов которой в 2014 году стали десятки мирных жителей Донецкой народной республики.

В числе «кровавых подвигов» Петренко, благодаря которым он уверенно шел к своему повышению в ВСУ, налет 6 августа 2014 года на Петровский и Кировский районы столицы ДНР. Жилые кварталы города, расположенные ближе к аэропорту, и вовсе были почти стерты с лица земли после налетов украинской авиации.

15 июля того же года самолеты ВСУ устроили бомбежку города Снежное, выпустив по нему почти десяток ракет. Снаряды попали в хлебозавод, жилую пятиэтажку, несколько упало на территорию частного сектора. Жертвами стали девять человек. Из-под завалов вытаскивали живых и мертвых.

В августе удары были нанесены по жилым районам Харцизска и Федоровки. 13 августа в результате бомбежки Зугрэса погибли тринадцать человек, жертвами стали в том числе и были маленькие дети. Снаряды украинские истребители сбрасывали на пляж.

Отметилась 40-я бригада Петренко и в 2015 году в боях за Дебальцево.Именно после нее в марте того же года украинский президент Петр Порошенко заявил о продвижении Петренко по службе, назначив заместителем начальника авиации воздушного командования «Центр».

В минувшем году получил пост замначальника по авиации в новом воздушном подразделении «Восток». В зону ответственности командования этой структуры вошли Донецкая и Луганская области, в том числе и неподконтрольные Киеву территории, Днепропетровская, Харьковская области, а также часть Сумской и Запорожской.

Как отмечает «Ридус», на Украине сочли огромной потерей гибель Петренко при крушении Су-27УБ, однако жители Донбасса навряд ли смогут согласиться со скорбящими киевскими чиновниками и блогерами.