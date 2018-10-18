Почти половина военных США ожидает начала войны против РФ или Китая уже в 2019 году

Вашингтон, 18 октября. Около 46% действующих американских военнослужащих полагают, что уже в 2019 году США могут принять участие в крупном военном конфликте. Таковы результаты опроса, проведенного изданием Military Times.

Согласно результатам анонимного опроса, около 46% американских военнослужащих выразили мнение, что США уже в будущем году будут вовлечены в новую войну. При этом издание подчеркивает, что подобным образом ответили на вопрос в сентябре 2017 года только 5% респондентов.

Еще 50% полагают, что Штаты не начнут серьезный конфликт в течение следующего года. Годом ранее их было две трети от опрошенных.

Отвечая на вопрос о конкретных странах, против которых может начаться война, военнослужащие назвали Россию и Китай. Опрос показал значительное увеличение числа военных, которые идентифицируют РФ и КНР как значительные или серьезные угрозы: около 71% военнослужащих заявили, что Россия представляет значительную угрозу, что на 18 пунктов больше, чем в прошлом году. И 69% заявили, что Китай представляет значительную угрозу, что на 24 пункта больше, чем в прошлом году.

Издание также отмечает, что кибертерроризм возглавил список угроз безопасности США в опросе. Почти 89% опрошенных указали на это как на значительную угрозу, причем более половины из них назвали это серьезной проблемой.

При этом многие военные опасаются, что США недостаточно подготовлены к кибервойнам. Треть опрошенных заявили, что они не одобряют нынешнюю политику страны в борьбе с кибертерроризмом. Только около 13% заявили, что они решительно поддерживают усилия правительства и армии.

Наибольшее снижение, показанное в опросе в этом году, касается вопроса о Северной Корее, которая год назад считалась серьезной угрозой более чем для 72% военнослужащих. В этом году к угрозам КНДР отнесли только 46% респондентов.