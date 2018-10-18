Спецпрокурор Мюллер представит результаты расследования «российского дела» в ноябре

Вашингтон, 18 октября. В середине ноября в конгресс США будут представлены результаты расследования так называемого дела о «российском вмешательстве». Об этом заявил ведущий его спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Как пишут американские СМИ, в частности – Bloomberg со ссылкой на свои источники, спецпрокурор сталкивается со всем более нарастающим давлением. От него требуют либо подготовить обвинительные акты, либо завершить расследование.

Напомним, после завершения президентских выборов 2016 года Соединенные Штаты Америки обвинили Россию во вмешательстве в избирательный процесс. Расследование так называемого «российского дела» поручили специальному прокурору Роберту Мюллеру, который и предъявил обвинения по статьям «сговор против США» и «мошенничество» 13 россиянам и трем российским компаниям. В Москве неоднократно заявляли, что не вмешиваются во внутренние дела стран, в отличие от западных государств.