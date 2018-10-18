Источник рассказал о семье подозреваемого в атаке на колледж в Керчи

Керчь, 18 октября. Источник в Министерстве образования Крыма рассказал подробности о жизни семьи подозреваемого в совершении нападения на политехнический колледж в Керчи Владислава Рослякова.

В интервью RT источник сообщил, что отец подозреваемого является инвалидом и давно проживает отдельно от семьи. Мать подростка ранее работала санитаркой в онкологическом диспансере, а позднее увлеклась учением «Свидетелей Иеговы» (запрещено на территории РФ). Из-за этого между матерью и сыном отношения были напряженными, она нередко обыскивала подростка, когда тот приходил домой.

По словам представителя минобразования, Росляков «учился не в полную силу, на тройки». При этом он не был замечен в проявлении агрессии ранее и хорошо общался с одноклассниками.

Согласно последним данным, жертвами взрыва и стрельбы в керченском колледже стали 19 человек. Более 50 пострадали. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила ранее, что десять из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Трое — в тяжелой коме.

По предварительной версии, Росляков принял решение о нападении из-за конфликта с преподавателями. Также стало известно, что он посещал стрелковый клуб, а во время нападения у него при себе было значительное количество боеприпасов.