Саратовская облдума приняла закон об увеличении прожиточного минимума

Саратов, 17 октября. В Саратовской области приняли законопроект, предусматривающий увеличение прожиточного минимума. Он был предложен бывшим депутатом Саратовской областной думы Натальей Соколовой.

Согласно предложению Соколовой, прожиточный минимум для пенсионеров предлагалось повысить на 288 рублей. Она внесла это предложение, когда занимала пост министра труда, занятости и миграции области.

В 2019 году в ходе обсуждения законопроекта об уровне прожиточного минимума для пенсионеров, депутаты приняли решение поднять ее до 8278 рублей. Первоначально предлагалось увеличить данную сумму на 500 рублей, но Соколова выступила против подобной инициативы, объяснив, что, по ее мнению, можно прожить на меньшую сумму, пишет «Ридус». После ее заявления о том, что можно прожить на 3500 рублей в месяц, она была снята со своего поста.