Сверхзвуковой истребитель Су-57 может стать ударным беспилотником

Москва, 18 октября. Сверхзвуковой новейший российский истребитель Су-57 пятого поколения могут превратить в ударный беспилотник. Об этом заявил глава комитета по обороне Совета Федерации, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев.

По словам Бондарева, Су-57 является не просто образцом пятого поколения, а самолетом поколения 5+,и истребитель имеет все задатки для превращения в полностью автоматический беспилотный вариант боевой машины.

«Ничего похожего, а тем более лучшего на сегодняшний день в мире не изобрели»,- подчеркнул он.

При этом сенатор отметил, что специалисты продолжают внедрять в Су-57 новые технологии уже шестого поколения. Однако, по мнению экс-главкома ВКС РФ, забегать вперед преждевременно.

«Авиакомплекс Су-57 нужен, без него нет движения вперёд. Он необходим нашим ВКС для обеспечения эффективного противодействия вражеским войскам и гарантированного превосходства над ВВС любых стран», — отметил Бондарев в интервью «Российской газете».

Сейчас Су-57 проходит испытания с двигателем «второго этапа» («изделие 30») и способен развивать сверхзвуковую скорость в бесфорсажном режиме, сохраняя сверхманевренность.

Кроме того, на Су-57 установлена самая современная бортовая аппаратура, а пилот истребителя может получать информацию о театре военных действий и от БПЛА, и от других самолетов, и от наземных средств. Еще одной уникальной особенностью Су-57 является его способность обнаруживать цели на дальности до 400 км и сопровождать до 62 объектов.

Ранее стало известно, что многоцелевые истребители Су-57 поступят на вооружение ВС РФ в 2019 году

