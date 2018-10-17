Керчь, 17 октября. Десять человек из числа пострадавших при взрыве и стрельбе в керченском колледже находятся в реанимации. Трое из пострадавших — в тяжелой коме, сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Вечером в среду Скворцова прибыла в колледж на место трагедии. На данный момент территория вокруг образовательного учреждения оцеплена. Ранее министр посетила первую городскую больницу Керчи, куда госпитализированы большинство пострадавших.

По ее словам, в настоящее время десять человек находятся в реанимации. Из них пять стабильные. Они все прооперированы. Трое пострадавших находятся в тяжелой коме.

Большинство остаются в городской больнице. По словам Скворцовой, «у всех травмы нижних конечностей, разорваны ноги, культи оторванные».

Скворцова уточнила, что к этому времени шесть человек, находящихся в состоянии средней тяжести, с нетяжелыми травмами, уже перевели в Симферополь. Медики диагностировали у них в основном закрытые и открытые переломы ног и рук, черепно-мозговые травмы, гематомы.

Также стало известно, что эвакуированных в Москву пострадавших разместят в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв в Керченском политехническом колледже. Согласно последним данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек.