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Киев отсрочил повышение цен на газ для населения до 27 октября

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Киев отсрочил повышение цен на газ для населения до 27 октября

Киев, 17 октября. Правительство Украины продлило до 27 октября действие постановления о поставках населению природного газ без изменения текущих цен.

В марте прошлого года кабмин Украины принял документ, предусматривающий обязательства по продаже газа по сниженной цене для населения и ТКЭ до 1 апреля 2018 года. Несколько раз обязательство уже продлевалось. На повышении цен на газ для населения и отмене спецобязательства настаивает МВФ.

Кабмин в среду продлил действие постановления, которое обязывает «Нафтогаз» и областные газопоставляющие компании доставлять населению и коммунальщикам газ без изменения текущих цен.

Ранее стало известно, что Киев надеется перекредитоваться у МВФ, чтобы уйти от резкого повышения цен на газ и дефолта. 

В конце сентября RT сообщал, что МВФ недоволен медленным выполнением необходимых требований Киевом и решил свернуть существующую программу кредитования. Эксперты считают, что МВФ больше не верит обещаниям украинских чиновников и готов выделять деньги только после соблюдения основных требований, одно из которых — повышения цены на газ для населения.

Автор: Олеся Волкова
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