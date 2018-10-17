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Родственники погибших в керченском колледже ждут процедуры опознания у морга: опубликовано видео

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Родственники погибших в керченском колледже ждут процедуры опознания у морга: опубликовано видео

Симферополь, 17 октября. Родственников жертв нападения на политехнический техникум в Керчи разместили у городского морга. Здесь они ожидают процедуры опознания. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места событий.

На кадрах записи можно видеть, что родственники находятся на улице, им предоставили горячий чай и пледы. В эти минуты процедура опознания уже началась. 

Автор: Ярослава Замысловатова
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