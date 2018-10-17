Сирия: ВВС США по ошибке нанесли удар по курдским частям в провинции Дейр-эз-Зор

Москва, 17 октября. Американская авиация по ошибке нанесла авиаудар по курдским силам, которые вели наступление на боевиков ИГ1 в районе населенного пункта Хаджин провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на военно-дипломатический источник, удар по союзным США курдским силам стал следствием непрофессионализма американских летчиков. Два истребителя F-15, входящие в состав сил коалиции, нанесли удар по курдским частям, которые вели наступление на позиции боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в России).

В результате авиаудара погибли шестеро курдских бойцов, еще около 15 получили серьезные ранения. Из отсутствия координации между командованием американских сил и курдскими подразделениями, наступление курдов было сорвано. Более того, американский авиаудар привел к массовому дезертирству курдов с занимаемых ими позиций. В итоге, ранее удерживаемый ими район перешел под контроль боевиков ИГ. Многие эксперты рассматривают данный инцидент, как очередное доказательство провала американской политики в Сирии.

Напомним, что в 2015 года ВВС США по ошибке нанесли удар по позициям армии Афганистана в афганской провинции Логар. В ходе авиаудара была уничтожена казарма, погибли 14 военнослужащих. А в сентябре 2016 года американская авиация атаковала сирийские части в провинции Дейр-эз-Зор, вследствие чего погибли более 60 сирийских военнослужащих. Свои действия Пентагон также объяснил «ошибкой».

1 Организация запрещена на территории РФ.