Названа предварительная версия мотива напавшего на колледж в Керчи

Керчь, 17 октября. По предварительной версии, подозреваемый в нападении на политехнический колледж в Керчи Владислав Росляков, сделал это из-за конфликта с преподавателями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«По предварительной версии, молодой человек действовал из личных помыслов - у него были конфликты с преподавателями», ― приводит агентство слова собственного источника.

Также стало известно, что Росляков посещал стрелковый клуб, а во время нападения у него при себе было значительное количество боеприпасов, включая десять самодельных зажигательных устройств и бутылки с зажигательной смесью. Известно, что он активно интересовался оружием и взрывчатыми веществами.

Следователи проверяют, не состоял ли подозреваемый в молодежных экстремистских группировках.

Напомним, что в результате нападения на колледж в Керчи погибли 19 человек. Еще более 50 получили ранения.