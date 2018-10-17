Телебашни в Москве и Петербурге погасили огни в знак траура по погибшим в Керчи

Москва, 17 октября. Подсветку на Останкинской телевизионной башне в Москве отключат на сутки в знак траура по погибшим в результате взрыва и стрельбы в Керчи, сообщили в пресс-службе госоператора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Огни погасли и на петербургской телебашне.

Останкинская телебашня погасит огни с 20.00 17 октября и до 20.00 18 октября.

Отметим, что в эти минуты огни погасли и на петербургской телебашне. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, обычно в начале каждого часа башня мигает огнями, но не сегодня.

Днем в среду студент Керченского политехнического колледжа после взрыва в учебном учреждении открыл стрельбу. Ранее сообщалось, что в городской морг Керчи доставили тела 19 погибших. Их опознание уже началось.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с четверга у каждого детского сада и каждой школы Керчи будут дежурить по двое вооруженных сотрудников Росгвардии.