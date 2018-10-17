Все школы и детсады Керчи с четверга будут охранять сотрудники Росгвардии

Керчь, 17 октября. С 18 октября у каждого детского сада и каждой школы Керчи будут дежурить вооруженные сотрудники Росгвардии, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в разговоре с журналистами и родственниками пострадавших.

По словам Аксенова, с завтрашнего дня «возле каждой школы с утра будут находиться двое вооруженных сотрудников Росгвардии, школ и детского сада города Керчь». Он уточнил, что уже вечером в среду 100 сотрудников Росгвардии выехали из Симферополя по распоряжению штаба, который возглавляет Аксенов.

Ранее глава Крыма сообщил, что «государством предпринимаются все необходимые шаги и меры, включая обеспечение образовательных учреждений Керчи вооруженной охраной», передавала «Газета.ру».

По словам Аксенова, многие жители Крыма предложили свою помощь. Некоторые выразили готовность сдать кровь для пострадавших, другие предложили материальную поддержку.

Напомним, что в результате нападения на колледж в Керчи погибли 19 человек. Не менее пятидесяти получили ранения. Как сообщал корреспондент Федерального агентство новостей с места трагедии, к вечеру резко снизилось число заявок на пропавших без вести. Все ранее считавшиеся пропавшими нашлись среди живых. На данный момент пропавшими числятся 10 человек. Не исключено, что они могут быть среди погибших.