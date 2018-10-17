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Керченский стрелок потратил 66 дней на игру, где можно собирать бомбы

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Керченский стрелок потратил 66 дней на игру, где можно собирать бомбы

Керчь, 17 октября. Учащийся политехнического колледжа, который устроил взрыв в здании учебного заведения и открыл стрельбу, увлекался компьютерными играми, где нужно было мастерить оружие и собирать бомбы. Об этом свидетельствует статистика его игрового профиля в сети Steam.

Согласно статистике, примерно 66 дней чистого времени он провел в игре от британской игровой студии, где персонаж должен, среди прочего, собирать бомбы и мастерить оружие. Целью этой игры является выживание.

Напомним, что в результате нападения на колледж погибли 19 человека, включая самого стрелка. Еще более 50 получили ранения и травмы. С завтрашнего дня в Крыму будет объявлен трехдневный траур. Как пишет агентство «Ридус», в Крым прибыл прибыл спецборт Ил-76 с пятью модулями для возможной эвакуации.

Автор: Антон Зарубин
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