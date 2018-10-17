Количество заявок на пропавших без вести после взрыва в Керчи резко снизилось

Керчь, 17 октября. Количество заявок на пропавших без вести после взрыва и стрельбы в керченском колледже резко снизилось: из 168 нашлись 158, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Все ранее считавшиеся пропавшими нашлись среди живых. 35 из них находятся в больницах, остальные появились сами.

На данный момент пропавшими числятся 10 человек. Не исключено, что они могут быть среди погибших. Опознание тел погибших в городском морге Керчи только началось. Оно проходит под присмотром психологов МЧС РФ.

В среду в керченском колледже произошел взрыв, а также была слышна стрельба. Согласно предварительным данным, жертвами стали до 19 человек. Ранее сообщалось, что процедура опознания под руководством психологов МЧС РФ уже началась.

Федеральное агентство новостей опубликовало список пострадавших, в котором значатся 52 фамилии.