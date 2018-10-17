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Матчи КХЛ 18 октября начнутся с минуты молчания в память о жертвах нападения на керченский колледж

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Матчи КХЛ 18 октября начнутся с минуты молчания в память о жертвах нападения на керченский колледж

Москва, 17 октября. Матчи КХЛ 18 октября начнутся с минуты молчания в память о жертвах нападения на колледж в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким погибшим во время трагедии в политехническом колледже города Керчь», — приводит сообщение пресс-службы организации RT.

Также с  минуты молчания по решению руководства Российской премьер-лиги начнутся все матчи 11-го тура чемпионата России по футболу.

Всего в этот четверг должны пройти девять матче чемпионата КХЛ.

Напомним, что в Керчи произошло нападение на политехнический колледж. В здании учебного заведения была открыта стрельба и взорвана бомба. По последним данным погибли 19 человек, более пятидесяти получили ранения.

Автор: Антон Зарубин
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