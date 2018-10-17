Серебренников вину не признает. Слушание по существу назначено на 25 октября. ФАН-ТВ

В Мещанском суде Москвы прошло предварительное слушание по уголовному делу о хищении бюджетных средств, обвиняемым в котором является режиссер Кирилл Серебренников. Заседание прошло в закрытом режиме, адвокат Серебренникова – Дмитрий Харитонов после вынесения решения поделился деталями судебного процесса.

«Все защитники просили вернуть дело прокурору, потому что мы считаем, что обвинительное заключение составлено с нарушениями, которые делают невозможным рассмотрение дела в суде, это нарушение связано с определением того обвинения, которое предъявлено всем фигурантам. Мы так же заявили ходатайство об исключении ряда доказательств, поскольку очевидно, что имели на это основания, заявили ходатайство о вызове 400 свидетелей, всех участников «Платформы», это ходатайство ранее отказалось удовлетворять следствие, фактически не расследовав это дело. Нам сегодня во всех этих ходатайствах было отказано», – рассказал правозащитник.

Первое заседание по делу о хищении бюджетных средств режиссером государственного театра назначено на 25 октября. А домашний арест Серебренникову продлили на полгода, до 19 апреля. Сколько будет длиться процесс, пока сложно говорить, сторона обвинения заявила 47 свидетелей, защита хочет вызвать всех участников «Платформы», а это 400 человек. Тем временем режиссер в хорошем настроении, и вину свою не признает.