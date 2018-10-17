Очевидцы сняли крайне эмоциональное видео у мемориала в Керчи

Керчь, 17 октября. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей очень эмоциональное видео с народного мемориала, организованного у керченского колледжа, где днем прогремел взрыв и произошла стрельба.

На видеозаписи, снятой одним из очевидцев, запечатлен стихийный мемориал, организованный около техникума в Керчи. Родные и близкие погибших, а также все сочувствующие приносят сюда цветы и игрушки.

Около мемориала на колени упала женщина. Она громко рыдает, закрыв лицо руками.



В среду в керченском колледже произошел взрыв, а также была слышна стрельба. Согласно предварительным данным, жертвами стали до 19 человек. Ранее сообщалось, что процедура опознания под руководством психологов МЧС РФ уже началась.

Федеральное агентство новостей опубликовало список пострадавших, в котором значатся 52 фамилии.