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Отец напавшего на колледж в Керчи рассказал о характере сына

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Отец напавшего на колледж в Керчи рассказал о характере сынаКерчь, 17 октября. Следователи, расследующие инцидент со взрывом и стрельбой в политехническом колледже Керчи, допросили отца Владислава Рослякова, которого подозревают в нападении на учебное заведение. Отец подозреваемого рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что его сын был хорошо воспитан, но, при этом, не имел друзей.

По словам отца Рослякова, его сын не имел друзей. У него был один приятель детства, однако отношения с ним давно прекратились. Последнее время, по его словам, сын стал скрытным и необщительным, не рассказывал об учебе и не шел на контакт.

Владислав увлекался компьютерными играми и оружием, отец о его хобби знал. Он добавил, что считал своего сына хорошо воспитанным.

Напомним, что в результате нападения на колледж в Керчи погибли 19 человек. Не менее пятидесяти получили ранения.

Автор: Антон Зарубин
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