В городском морге Керчи началось опознание погибших

Керчь, 17 октября. Тела всех 19 погибших в результате взрыва и стрельбы доставлены в городской морг Керчи, сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Как сообщил представитель оперативного штаба РИА Новости, в городской морг Керчи доставлены тела 19 погибших. В настоящее время началась процедура опознания, которая проходит под руководством психологов МЧС РФ.

В среду в керченском колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, а также стрельба. Согласно предварительным данным, жертвами стали до 19 человек, пострадали более 50 человек.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Теракт», однако в последствии его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало имена 52-х пострадавших во время взрыва и стрельбы в политехническом колледже.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По его словам, люди стараются помочь: сдают кровь, переводят деньги. Пор его словам, многие неравнодушные люди, желающие оказать поддержку, передавала «Газета.ру».