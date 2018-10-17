Война будущего, бизнес и экономическое развитие России: главные темы третьего дня «Валдая». ФАН-ТВ

Международный дискуссионный клуб «Валдай» начал третий день сессией на тему «Экономика для новой философии развития». Эксперты-предприниматели заключили, что относительная экономическая слабость России является ее главным ограничителем на пути развития. А на мировой арене открытость уже воспринимается как уязвимость страны, каждое государство стремится к протекционизму и использует экономику как способ давления. Эксперты предлагают сменить тактику работы правительства в направлении бизнеса: от постепенных изменений перейти к быстрому росту с сохранением стабильности макроэкономических показателей. Озвучили и главные проблемы современного бизнеса, назвали возможные способы их решения.

«Доступ к кредитованию. А это значит, что ключевая ставка Центрального банка должна соответствовать сегодняшнему уровню развития экономики — у нас инфляция была меньше двух процентов, а ставка по-прежнему выше семи. Мы не конкурентоспособны по стоимости кредитов, без этого экономика рости не может. Налоги должны не повышаться, а быть таковыми, чтобы стимулировали тех, кто растет. Кто вкладывается — те должны платить меньше налогов, чем те, кто пытается жить старым. Тарифы, которые сегодня растут по-прежнему, например, энергетика — там должен быть наведен порядок. Есть государство, мы за уменьшение роли государства в экономике, но в некоторых вопросах регулирования, мы считаем, что ее недостаточно», — считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«А поговорить?» — принцип, который выделяет губернатор Калининградской области Антон Алиханов в работе с обществом. Он отмечает, что найти баланс между мнениями групп, общества и государства — сложная задача, которую позволяют решить развивающиеся в социальной сфере технологии и налаженный диалог. Еще более сложный уровень взаимодействия — с европейским обществом, с которым на локальном уровне сотрудничает Калининградская область.

«Мы видим это просто в тех объективных решениях, которые принимают страны коллективного Запада. Дополнительные санкции и так далее. Если говорить про наш регион, то мы, конечно, дополнительного комфорта от этой ситуации не испытываем. Но мы достаточно плотно контактируем с нашими непосредственными соседями: с поляками, меньше, к сожалению, с литовцами (в силу еще более популистской позиции литовских властей). Тем не менее, на муниципальных уровнях общаемся и взаимодействуем», — заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В рамках визита в Россию президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси провел встречу с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном. На встрече удалось обсудить возможность партнерства между коллегией и Египтом. Текущая ситуация интеграционного объединения Коллегии Евразийской экономической комиссии и отношения с Европейским союзом является очень острой. В настоящее время объединение не планирует расширять количество входящих в нее стран, а планирует углубление отношений среди уже существующих участников. Однако комиссия активно занимается расширением партнеров для развития беспрепятственных экономических отношений.

«Объективно произошел такой тренд, смена вектора в большей степени, в азиатском направлении. Это очень объективный тренд, потому что центром мирового экономического роста сегодня является именно азиатский регион. Это ни для кого не секрет, поскольку страны, которые находятся в этом регионе сегодня, имеют осень высокие темпы экономического роста. Они одновременно являются драйверами мирового экономического роста. И, естественно, хозяйствующие субъекты ориентируются на эти страны, потому что это, с одной стороны, очень хорошие динамически развивающиеся рынки производителей для нас. А с другой, эти рынки поставляют качественные дешевые товары. И этот тренд мы зафиксировали: впервые товарооборот с этим регионом превысил объемы товарооборота с европейским союзом», — прокомментировал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Экономика является одним из проявлений войны будущего. По мнению экспертов, такая война не будет иметь никаких границ. Она будет вестись исключительно за сферы влияния. И уже сейчас эта война начинается — в киберпространстве. Из-за перехода на электронные носители в цифровом мире возникает вопрос безопасности данных и того, кто должен быть ответственен за них.

Военная сфера и экономическое ориентирование России – наиболее обсуждаемые темы, вызывающее дискуссию и разделение взглядов экспертов в их оценке происходящего. Однако незыблемость позиций страны признается всеми сторонами единогласно.