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ФАН-ТВ

Война будущего, бизнес и экономическое развитие России: главные темы третьего дня «Валдая». ФАН-ТВ

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Международный дискуссионный клуб «Валдай» начал третий день сессией на тему «Экономика для новой философии развития». Эксперты-предприниматели заключили, что относительная экономическая слабость России является ее главным ограничителем на пути развития. А на мировой арене открытость уже воспринимается как уязвимость страны, каждое государство стремится к протекционизму и использует экономику как способ давления. Эксперты предлагают сменить тактику работы правительства в направлении бизнеса: от постепенных изменений перейти к быстрому росту с сохранением стабильности макроэкономических показателей. Озвучили и главные проблемы современного бизнеса, назвали возможные способы их решения.

«Доступ к кредитованию. А это значит, что ключевая ставка Центрального банка должна соответствовать сегодняшнему уровню развития экономики — у нас инфляция была меньше двух процентов, а ставка по-прежнему выше семи. Мы не конкурентоспособны по стоимости кредитов, без этого экономика рости не может. Налоги должны не повышаться, а быть таковыми, чтобы стимулировали тех, кто растет. Кто вкладывается — те должны платить меньше налогов, чем те, кто пытается жить старым. Тарифы, которые сегодня растут по-прежнему, например, энергетика — там должен быть наведен порядок. Есть государство, мы за уменьшение роли государства в экономике, но в некоторых вопросах регулирования, мы считаем, что ее недостаточно», — считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Война будущего, бизнес и экономическое развитие России: главные темы третьего дня «Валдая». ФАН-ТВ

«А поговорить?» — принцип, который выделяет губернатор Калининградской области Антон Алиханов в работе с обществом. Он отмечает, что найти баланс между мнениями групп, общества и государства — сложная задача, которую позволяют решить развивающиеся в социальной сфере технологии и налаженный диалог. Еще более сложный уровень взаимодействия — с европейским обществом, с которым на локальном уровне сотрудничает Калининградская область.

«Мы видим это просто в тех объективных решениях, которые принимают страны коллективного Запада. Дополнительные санкции и так далее. Если говорить про наш регион, то мы, конечно, дополнительного комфорта от этой ситуации не испытываем. Но мы достаточно плотно контактируем с нашими непосредственными соседями: с поляками, меньше, к сожалению, с литовцами (в силу еще более популистской позиции литовских властей). Тем не менее, на муниципальных уровнях общаемся и взаимодействуем», — заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Война будущего, бизнес и экономическое развитие России: главные темы третьего дня «Валдая». ФАН-ТВ

В рамках визита в Россию президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси провел встречу с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном. На встрече удалось обсудить возможность партнерства между коллегией и Египтом. Текущая ситуация интеграционного объединения Коллегии Евразийской экономической комиссии и отношения с Европейским союзом является очень острой. В настоящее время объединение не планирует расширять количество входящих в нее стран, а планирует углубление отношений среди уже существующих участников. Однако комиссия активно занимается расширением партнеров для развития беспрепятственных экономических отношений.

«Объективно произошел такой тренд, смена вектора в большей степени, в азиатском направлении. Это очень объективный тренд, потому что центром мирового экономического роста сегодня является именно азиатский регион. Это ни для кого не секрет, поскольку страны, которые находятся в этом регионе сегодня, имеют осень высокие темпы экономического роста. Они одновременно являются драйверами мирового экономического роста. И, естественно, хозяйствующие субъекты ориентируются на эти страны, потому что это, с одной стороны, очень хорошие динамически развивающиеся рынки производителей для нас. А с другой, эти рынки поставляют качественные дешевые товары. И этот тренд мы зафиксировали: впервые товарооборот с этим регионом превысил объемы товарооборота с европейским союзом», — прокомментировал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Война будущего, бизнес и экономическое развитие России: главные темы третьего дня «Валдая». ФАН-ТВ

Экономика является одним из проявлений войны будущего. По мнению экспертов, такая война не будет иметь никаких границ. Она будет вестись исключительно за сферы влияния. И уже сейчас эта война начинается — в киберпространстве. Из-за перехода на электронные носители в цифровом мире возникает вопрос безопасности данных и того, кто должен быть ответственен за них.

Военная сфера и экономическое ориентирование России – наиболее обсуждаемые темы, вызывающее дискуссию и разделение взглядов экспертов в их оценке происходящего. Однако незыблемость позиций страны признается всеми сторонами единогласно.

Автор: Татьяна Костянова; Александр Окунев
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