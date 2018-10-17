ООН, 17 октября. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что сирийские власти пригласили его посетить Дамаск на следующей неделе.

Выступая на заседании Совбеза ООН по Сирии, де Мистура проинформировал СБ, что сирийское правительство пригласило его в Дамаск на следующей неделе.

По его словам, в ходе визита в сирийскую столицу планируется обсудить формирование конституционного комитета. После заседания спецпосланник ООН сообщил журналистам, что не видит причин, почему данный комитет не смог бы начать работу в ноябре.

«Мы готовы. Мы проделали много домашней работы. Десять месяцев подготовки», — добавил он.

Напомним, план создания конституционной комиссии Сирии в Женеве стал итогом нацконгресса Сирии, который прошел в Сочи.

В конце сентября, как сообщал RT, генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с главой МИД САР Валидом Муаллемом заявил от лица международного сообщества о поддержке политического урегулирования конфликта в Сирии и призвал ускорить работу по формированию конституционной комиссии.