Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: Де Мистура уведомил СБ ООН о поездке в Дамаск на следующей неделе

55
0 Оставить комментарий

Сирия: Де Мистура уведомил СБ ООН о поездке в Дамаск на следующей неделе

ООН, 17 октября. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что сирийские власти пригласили его посетить Дамаск на следующей неделе.

Выступая на заседании Совбеза ООН по Сирии, де Мистура проинформировал СБ, что сирийское правительство пригласило его в Дамаск на следующей неделе.

По его словам, в ходе визита в сирийскую столицу планируется обсудить формирование конституционного комитета. После заседания спецпосланник ООН сообщил журналистам, что не видит причин, почему данный комитет не смог бы начать работу в ноябре.

«Мы готовы. Мы проделали много домашней работы. Десять месяцев подготовки», — добавил он.

Напомним, план создания конституционной комиссии Сирии в Женеве стал итогом нацконгресса Сирии, который прошел в Сочи.

В конце сентября, как сообщал RT, генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с главой МИД САР Валидом Муаллемом заявил от лица международного сообщества о поддержке политического урегулирования конфликта в Сирии и призвал ускорить работу по формированию конституционной комиссии.

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое