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Петербуржцы организовали стихийный мемориал в Керченском переулке в память о погибших в Крыму

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Петербуржцы организовали стихийный мемориал в Керченском переулке в память о погибших в Крыму

Санкт-Петербург, 17 октября. В Керченском переулке Санкт-Петербурга в районе дома 1 начал образовываться стихийный мемориал в память о погибших во время нападения на политехнический колледж в Керчи. Жители города оставляют у дома цветы.  

Напомним, что в эту среду в политехническом колледже Керчи произошел взрыв, а также стрельба, жертвами которых стали 19 человек. Еще более 50 получили ранения. По данным правоохранительных органов, подозреваемым в нападении является один из учащихся колледжа, найденный позже мертвым с огнестрельным ранением.

По последним данным,  сейчас десять человек остаются в реанимации и еще не опознаны, так как находятся в тяжелом состоянии.  Пострадавшие нразмещены в больнице в Ленино в Керченском районе, Керченской больнице №1, Симферопольской больнице, Керченском онкодиспансере и Темрюкской больнице. Ранее RT сообщало, что инцидент прокомментировал президент России Владимир Путин.

Автор: Антон Зарубин
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