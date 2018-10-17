Следствие выясняет наличие сообщников подозреваемого в керченской трагедии

Симферополь, 17 октября. Следствие выясняет, были ли сообщники у Владислава Рослякова, подозреваемого в совершении взрыва в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что на месте в момент совершения преступления был только один подозреваемый. Им является студент четвертого курса Владислав Росляков, тело которого было обнаружено после взрыва.

«Что его толкнуло, мы разбираемся​​​. Были ли у него сообщники, выясняет следствие», — сказал Сергей Аксенов.

Напомним, в результате трагедии в Керчи погибли 19 человек. По предварительным данным, пострадали до 50 человек. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело. Сначала рассматривалась версия теракта, однако позже дело было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более человек.