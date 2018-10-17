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Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Керчи

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Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Керчи

Минск, 17 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших при нападении на политехнический колледж в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших при нападении на Керченский политехнический колледж, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«Белоруссия потрясена произошедшей трагедией и разделяет боль невосполнимых утрат и тяжесть страшной беды», — говорится в сообщении.

Напомним, 17 октября 22-летний учащийся Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу из огнестрельного оружия по студентам, а также совершил подрыв взрывного устройства. В результате нападения погибли 19 человек, более 50 получили тяжелые ранения.

Автор: Артем Никулин
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