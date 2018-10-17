Al Jazeera по ошибке назвал «керченского стрелка» именем главы Крыма

Москва, 17 октября. Международный новостной телеканал Al Jazeera допустил ошибку в эфире, сообщив, что стрельбу в Керченском политехническом колледже устроил молодой человек по имени Сергей Аксенов.

Журналисты, сообщая о произошедшей трагедии, перепутали имена главы Крыма и подозреваемого в массовом убийстве в Керчи студента политехнического колледжа Владислава Рослякова.

«Al Jazeera считает, что стрельбу устроил 18-летний Сергей Аксенов», — говорится в сообщении телеканала.

Напомним, в полдень 17 октября в здании колледжа прогремел мощный взрыв, после чего стали слышны звуки стрельбы. По предварительной версии, огонь открыл Росляков, которого успели прозвать «керченским стрелком». Его тело обнаружили на втором этаже здания возле библиотеки, при нем были документы и сумка со взрывчаткой.

Согласно последним данным, при взрыве и стрельбе погибли 19 человек, еще 50 получили ранения, их срочно госпитализировали. Глава Крыма объявил трехдневный траур. Стоит отметить, что следственный комитет РФ изначально рассматривал взрывы в Керчи как террористический акт, позже следствие переквалифицировало произошедшее на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».