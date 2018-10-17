Оперативный штаб огласил список из 40 пострадавших при взрыве в керченском колледже

Керчь, 17 октября. Оперативный штаб огласил список, в котором значатся 40 фамилий пострадавших при взрыве и стрельбе в Керчи.

«Список сформирован​​​. Есть еще десять человек, которые находятся в тяжелом состоянии, мы их идентифицировать пока не можем», — цитирует представителя штаба РИА Новости.

В настоящее время информация о погибших и пропавших без вести уточняется.

Напомним, трагедия в Керчи произошла сегодня днем. По последним данным, в результате взрывов и стрельбы погибли 19 человек, около 50 получили ранения, они были срочно госпитализированы. Тела погибших начали вывозить из здания учебного заведения в городской морг, где родственники смогут их опознать, передает телеканал «360». Следствие уточняет обстоятельства произошедшего, ведет допрос очевидцев и выясняет личности виновных.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщали, что причиной ЧП в учебном заведении стала активация самодельного взрывного устройства. Следственный комитет РФ изначально рассматривал взрывы в Керчи как террористический акт, позже следствие переквалифицировало произошедшее на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе на ближайшие три дня объявлен траур.