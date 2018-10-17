Москва, 17 октября. Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты Хиллари Клинтон попала в автомобильную аварию. Об этом сообщает американский таблоидный новостной сайт TMZ.

Авария произошла в Нью-Джерси, куда Клинтон приехала, чтобы принять участие в политическом мероприятии. Автомобиль, в котором ехала Клинтон и ее помощница, не вписался в поворот и врезался в бетонную опору в подземном гараже. В результате аварии Хиллари Клинтон не пострадала.

Ранее стало известно, что госдепартамент США лишил Хиллари Клинтон доступа к секретной информации. Доступ Клинтон к секретной информации был отозван 30 августа по ее просьбе.