Дамаск, 17 октября. В сирийской провинции Эс-Сувейда командование САА объявило режим прекращения огня в каньоне Телль-эс-Сафи, расположенного на северо-востоке региона. Как сообщают местные СМИ, в каньоне находится опорный пункт боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

Сообщается, что целью объявленного перемирия является обмен пленными. В руках ИГ находятся 27 заложников, которые были захвачены боевиками еще 25 июля во время нападения террористов на окрестности регионального центра Эс-Сувейда, расположенного в 92 километрах от Дамаска.

2 октября террористы объявили, что казнили 25-летнюю заложницу, а также пригрозили расправиться с остальными пленниками, если боевикам не дадут уйти в Сирийскую пустыню.

Командование САА отвергло требования террористов и полностью отрезало каньон от линей снабжения, а также перебросило в район ударные части сирийских вооруженных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.