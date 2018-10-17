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«Из автомата стреляют! Помогите!»: обнародованы шокирующие кадры трагедии в керченском колледже

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«Из автомата стреляют! Помогите!»: обнародованы шокирующие кадры трагедии в керченском колледже

Симферополь, 17 октября. Обнародованы шокирующие кадры произошедшего в политехническом колледже в Керчи. Во время взрыва, по последним данным, погибли 19 человек.

На распространенных видеозаписях запечатлено, как перепуганные студенты бегут по зданию школы в поисках выхода. Отчетливо слышна стрельба.

«Из автомата стреляют!» — крикнул кто-то.

«Пятый канал» опубликовал видеозаписи. На видеоролике запечатлено, как учащиеся бегут по лестнице и просят друг друга вести тише.

«Помогите!» — выкрикнул автор видеозаписи, которому удалось выбежать из здания школы.

Напомним, в результате трагедии в Керчи погибли 19 человек, еще 37 пострадали. Подозреваемым в совершении преступления является студент колледжа, тело которого было обнаружено после взрыва. Как сообщил глава Республики Крым, у подозреваемого было более 150 патронов. Кроме того, в личных вещах студента обнаружили второе взрывное устройство, которое удалось обезвредить.

Автор: Регина Пак
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