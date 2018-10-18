Сирия, 18 октября. САА начала военные учения на юго-востоке провинции Идлиб. Террористы совершили два нападения на позиции курдов в Дейр-эз-Зоре. Боевики «Ан-Нусры»*** арестовали 17 мирных жителей в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по уничтожению следов военного присутствия исламистов в провинции Алеппо; нейтрализовали двух боевиков на севере Хамы; начали военные учения в Идлибе.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): атаковала укрепрайоны курдов вблизи Манбиджа на северо-востоке Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в Ракке; подожгло насосные агрегаты на месторождении «Омар» в Дейр-эз-Зоре.

«Хурас Ад-Дин»: обвинила агентов САА в уничтожении одного из своих лидеров в Идлибе.

«Тахрир Аш-Шам»: похитила 15 молодых людей в городе Мурек в северной части Хамы.

Курды: выпустили ракеты по Хаджину на юго-востоке Дейр-эз-Зора; подозреваются в установке СВУ недалеко от города Джандарис на северо-западе Алеппо; проводят аресты в северной части Ракки; понесли потери в результате нападения ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: доставили военную технику к наблюдательному пункту на севере Хамы.

Международная коалиция: осуществила авианалеты в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время выступления в Совбезе ООН заявил о необходимости вывода «Белых касок» с территории Сирии, поскольку члены «псевдогуманитарного» движения угрожают безопасности страны. Напомним, интернет-порталы, подконтрольные организации, регулярно публикуют ложные сведения пропагандистского содержания. Кроме того, ранее поступали сообщения о том, что члены формирования принимали участие в организации провокации с применением химического оружия в Хан-Шейхуне, а также причастны к планированию новой химатаке в Идлибе.

Провинция Алеппо

В северо-восточной части провинции возобновились столкновения между курдами и отрядами вооруженной оппозиции, поддерживаемыми Турцией. Как передавал военный источник в сети Twitter (zana_med), перестрелки, инициированные протурецкими боевиками, отмечались недалеко от населенного пункта Улашы.

В городе Алеппо и на востоке провинции вновь прошли работы по ликвидации взрывных устройств, оставленных боевиками незаконных вооруженных формирований после поражения в боях с правительственными войсками. Twitter-канал (UnitedNetworksFSNN) сообщал о том, что саперы Сирийской арабской армии (САА) работали в Маскане, а также в квартале Расума в административном центре региона.

В кантоне Африн произошла очередная вылазка «спящих ячеек» Отрядов народной самообороны (YPG). Оппозиционный новостной портал Halab Today TV передавал, что взрыв СВУ, предположительно заложенного курдскими радикалами, привел к гибели трех местных жителей. Известно, что инцидент произошел недалеко от города Джандарис.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарный груз жителям населенного пункта Телль-Алам, в котором ранее проводилась оценка состояния инфраструктуры и объектов социального назначения. Среди нуждающихся были распределены продовольственные наборы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне боевики «Исламского государства» предприняли новую вылазку на позиции курдских подразделений в районе месторождения «Омар». Как передавал интернет-портал Step News Agency, джихадисты подожгли насосные агрегаты. Кроме того, во второй половине дня поступали сообщения о том, что боевики организовали еще одно нападение на укрепрайоны курдов, застрелив четырех радикалов SDF, и ранив еще 11.

ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами, в свою очередь, активизировали авианалеты в районе Хаджина и Ас-Сусы, несмотря на то, что, по информации местных активистов, именно здесь террористы содержат мирных жителей, похищенных из лагеря для беженцев у города Аль-Бахра. Кроме того, по данным курдского Twitter-канала (VivaRevolt), «Демократические силы Сирии» (SDF) вели ракетные обстрелы населенных пунктов. Таким образом, курды и ВВС США продолжили подвергать опасности жизни заложников.

Тот факт, что военная операция на юго-востоке Сирии значительно затянулась, признал и главарь группировки SDF Редур Халил в своем интервью информационному агентству ANF News. Как отмечали военные источники Al Masdar News, курдский лидер заявил о том, что продвижение сил SDF осложнено вследствие присутствия в регионе хорошо обученных иностранных боевиков, а также природных катаклизмов — в частности из-за песчаных бурь.

Провинция Идлиб

Накануне был убит еще один из главарей вооруженной оппозиции. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, в приграничных районах между Хамой и Идлибом на мине подорвался автомобиль высокопоставленного лидера исламистской группировки «Хурас Ад-Дин». Активисты формирования заявили о том, что бомба якобы была установлена специальными агентами правительственных сил, в то время как военные источники полагают, что теракт был организован членами подпольных групп «Исламского государства».

О возросшем количестве террористов ИГ в Идлибе заявлял информационный портал AFP News со ссылкой на слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда о том, что каждый месяц в Сирию прибывают около ста радикалов террористической группировки из соседних государств. Военные эксперты полагают, что часть джихадистов ИГ также оседает в провинциях Хасака и Ракка в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF).

Вечером стало известно о том, что в районе Абу-Духура на юго-западе провинции начались военные учения Сирийской арабской армии (САА) и разведывательные вылеты ВВС Сирии. По данным новостного агентства Al Masdar News, подобные действия были предприняты в качестве предупредительной меры в связи с отказом радикальных исламистов от эвакуации из демилитаризованной зоны.

Провинция Ракка

В городе Ракка произошел новый взрыв на улице Аль-Нур. Согласно информации, опубликованной военным источником в сети Twitter (f_13l), при взрыве, предположительно организованном террористами «спящих ячеек» «Исламского государства», погиб один из местных жителей. Это говорит о том, что, несмотря на годовщину «освобождения» административного центра региона, населенный пункт все еще не был полностью зачищен от подпольных групп террористов.

Между тем в регионе продолжились аресты невиновных гражданских лиц. Twitter-канал (syrianpc) передает, что двое молодых людей были арестованы курдами по подозрению в контрабанде оружия и продаже наркотиков. Однако местные источники заявили о том, что жителей взяли под арест с целью получения выкупа. Напомним, подобные случаи отмечались и прежде.

Провинция Хама

В первой половине дня стало известно о том, что колонна турецкой военной техники достигла города Мурек на севере Хамы, где расположен один из наблюдательных пунктов, развернутых Анкарой. Сразу же после этого в городе произошло нападение группы боевиков «Тахрир Аш-Шам», о чем сообщал Twitter-канал (Step_Agency). Джихадисты «Ан-Нусры» похитили 17 мирных жителей, а также грузовик с продовольствием.

В качестве ответных военных действий артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) были вынуждены открыть огонь по укрепрайонам террористической группировки. Оппозиционный новостной портал Masar Press Agency заявлял об ударах правительственных войск на окраине деревни Аль-Хакура. По предварительным данным, как минимум два исламиста были ранены во время обстрела.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)