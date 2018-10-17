Медведев: США объявили России торговую войну

Москва, 17 октября. Санкции США против российского банковского сектора являются объявлением торговой войны, Москва готова преодолеть такое давление. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава правительства России подчеркнул, что санкционная политика в целом и Вашингтона в частности разрушает экономический порядок в мире. Однако проводимая против России целенаправленная кампания никак не сможет повлиять на российскую позицию.

«Эта антироссийская кампания в 90% из ста преследует абсолютно внутриполитические цели: сохраниться у власти, сформировать правительство, добиться еще каких-то результатов», — подчеркнул Медведев в интервью Euronews.

Напомним, в начале августа власти США заявили о подготовке нового пакета антироссийских санкций. Он должен затронуть российские банки «ВТБ», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк», «Внешэкономбанк» и Сбербанк. Соавторами законопроекта стали «демократы» Роберт Менендес, Бен Кардин, Джин Шахин и «республиканцы» Линдси Грэм, Джон Маккейн, Кори Гарднер. Американские сенаторы предложили «всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию». Ограничительные меры касаются возможного запрета деятельности российских банков в США и использования той или иной валюты при финансовых операциях.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев выразил мнение, что американский президент Дональд Трамп на фоне «объявления экономической войны» России теряет доверие в США.