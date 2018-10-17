Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Керченские больницы справляются с приемом пострадавших ― власти Крыма

934
0 Оставить комментарий

Керченские больницы справляются с приемом пострадавших ― власти Крыма

Керчь, 17 октября. Как рассказали в администрации Республики Крым, сейчас керченские больницы справляются с работой по приему пострадавших в нападении на политехнический колледж, а также с оказанием им медицинской помощи. По данным властей Крыма, в больницы были доставлены 37 человек.

По другим данным, в медицинские учреждения были доставлены свыше 50 человек. Также известно о 19 погибших. С завтрашнего дня в Крыму будет объявлен трехдневный траур.

Напомним, что в политехническом колледже Керчи произошел взрыв, а также стрельба. В организации нападения подозревают одного из учащихся заведения, чье тело было найдено в помещении библиотеки с пулевым ранением. Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое