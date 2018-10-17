Керченские больницы справляются с приемом пострадавших ― власти Крыма

Керчь, 17 октября. Как рассказали в администрации Республики Крым, сейчас керченские больницы справляются с работой по приему пострадавших в нападении на политехнический колледж, а также с оказанием им медицинской помощи. По данным властей Крыма, в больницы были доставлены 37 человек.

По другим данным, в медицинские учреждения были доставлены свыше 50 человек. Также известно о 19 погибших. С завтрашнего дня в Крыму будет объявлен трехдневный траур.

Напомним, что в политехническом колледже Керчи произошел взрыв, а также стрельба. В организации нападения подозревают одного из учащихся заведения, чье тело было найдено в помещении библиотеки с пулевым ранением. Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливая все обстоятельства произошедшего.