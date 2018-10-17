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12 человек находятся в тяжелом состоянии после взрыва в керченском колледже

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12 человек находятся в тяжелом состоянии после взрыва в керченском колледже

Симферополь, 17 октября. 12 человек находятся в тяжелом состоянии после взрыва в политехническом колледже в Керчи. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По последним данным, при взрыве пострадали 37 человек. Они доставлены в больницы города, медики оказывают им необходимую помощь. Отмечалось, что 10 человек, которые находятся в реанимации, пока не удается опознать.

«12 человек находятся в тяжелом состоянии», — сказал Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, у подозреваемого в совершении преступления Владислава Рослякова было около 150 патронов. Тело подозреваемого обнаружили в здании колледжа после взрыва. Рядом с ним также было найдено второе взрывное устройство, которое удалось обезвредить.

Взрыв в Керчи сначала квалифицировали как теракт. Позже дело переквалифицировали как убийство двух и более человек. В Крыму объявлен трехдневный траур в связи с трагедией.

Автор: Регина Пак
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