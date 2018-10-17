Вице-премьер Италии принес соболезнования семьям погибших при взрыве в керченском колледже

Москва, 17 октября. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини принес соболезнования семьям и близким погибших в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи. По последним данными, жертвами трагедии стали 19 человек.

Маттео Сальвини находится с неофициальным визитом в Москве. Он выступил на заседании ассоциации итальянских промышленников «Конфиндустрия».

«Выражаю сострадание семьям погибших, которые пали жертвами сегодняшней атаки в Керченском политехническом техникуме», — сказал Маттео Сальвини, пишет KP.Ru.

Напомним, в Крыму объявлен трехдневный траур в связи с взрывом в политехническом колледже в Керчи. По последним данным, пострадали 37 человек. Они госпитализированы.

Подозреваемым в совершении преступления является студент колледжа. Его тело было обнаружено в здании учебного заведения. Рядом с ним нашли боеприпасы, которые он мог использовать во время нападения.