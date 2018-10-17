«Будем валить»: Ярош заявил, что конфликт в Донбассе можно решить только силовым путем

Киев, 17 октября. Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора»1 Дмитрий Ярош заявил, что конфликт в Донбассе можно решить только силовым путем.

Ярош заявил, что не верит в дипломатическое решение конфликта в Донбассе, поэтому считает правильным силовой сценарий.

«Нам нужно сделать все возможное, чтобы контрреволюционный и антиукраинский реванш Медведчуков, Вилкулов и другой нечисти не произошел. Мы не допустим никакого реванша в этом государстве. Надо будет валить — будем валить», — сказал Ярош.

Кроме того, бывший лидер «Правого сектора» прокомментировал отвод двух батальонов так называемой «Украинской добровольческой армии» от линии фронта в Донбассе

По его словам, в настоящее время главной задачей «Украинской добровольческой армии» является формирование «территориальных отрядов обороны». При этом Ярош подчеркнул, что отвод батальонов с передовой в Донбассе не означает, что украинские националисты прекращают войну в Донбассе.

«Война продолжается. И соответственно, пока будет продолжаться война, мы будем принимать в ней участие. Сегодня самое главное задание для УДА – это развитие территориальных отрядов обороны, которые имели бы четкий функционал», — отметил Ярош.

Он также добавил, что в настоящее время украинские добровольческие батальоны «используются неэффективно», поэтому УДА намерена консолидировать все ресурсы, чтобы создать «единый ударный кулак».

Ранее командующий операцией Объединенных сил в Донбассе Сергей Наев заявил, что добровольцам, которые не входят в структуру ВСУ и МВД, не место на передовой. По его словам, в настоящее время в Донбассе действуют два вооруженных формирования, которые никому не подчиняются, это «Украинская добровольческая армия» Дмитрия Яроша, а также «Правый сектор».

1 Организация запрещена на территории РФ.