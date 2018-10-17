Сирия, 17 октября. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о необходимости вывода «Белых касок» из Сирии. Жители Ракки не могут получить медицинскую помощь. При попытке разминировать СВУ в Идлибе погиб один из исламистов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: нанесло урон курдам на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор; организовало нападение на опорный пункт полиции в провинции Киркук в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: лишилась одного из боевиков во время обезвреживания СВУ на юге Идлиба; заявила о задержании нескольких террористов ИГ1 и захвате их оружия в провинции Идлиб.

Курды: утверждают, что ИГИЛ1 понесли потери в живой силе в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Стало известно о том, что постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя в ходе выступления в Совете безопасности ООН заявил о том, что члены «псевдогуманитарной» организации «Белые каски» должны покинуть Сирийскую Арабскую Республику (САР) как можно скорее, поскольку они представляют угрозу безопасности региона. Ранее Иордания вывезла около 300 представителей движения, тем не менее многие сотрудники «Белых касок» все еще остаются в стране, продолжая дестабилизировать обстановку. Напомним, члены формирования имеют отношение к ведению враждебной пропагандистской деятельности. «Белые каски» связаны с провокацией с химоружием в Хан Шейхуне, а также замешаны в планировании новой химатаки в Идлибе. В прошлом месяце были опубликованы кадры с предполагаемой инсценировкой применения химоружия. Кроме того, поступали данные о перевозке «белокасочниками» емкостей с белым хлором.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появились уточненные сведения о результатах нападения террористов «Исламского государства», о котором сообщалось несколько часов назад. Как передает военный источник в сети Telegram (nors2017), четыре бойца «Демократических сил Сирии»**** (SDF) были убиты, еще пятеро получили ранения во время столкновений, развернувшихся у одного из контрольно-пропускных пунктов курдских отрядов недалеко от города Хаджин в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. Напомним, это уже третья вылазка джихадистов террористической группировки за последние двое суток.

В свою очередь радикалы SDF заявляют о потерях со стороны ИГИЛ. Согласно неподтвержденной информации пресс-центра «демократических сил», во время боев с террористами в районе Хаджина и Багуза-Фаукани были ликвидированы как минимум 12 членов ИГ.

Провинция Идлиб

Информационный портал Halab Today TV, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что в населенном пункте Маасран, расположенном на юге провинции к северо-востоку от города Маарет Ан-Нуман, произошел взрыв. При попытке разминирования бомбы, заложенной на обочине дороги, один из боевиков террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, погиб, еще один получил ранения. Предполагается, что взрывное устройство было установлено радикалами подпольных групп «Исламского государства».

Между тем исламисты заявили о том, что задержали нескольких членов одного из подпольных формирований «Исламского государства», а также обнаружили склад с боеприпасами террористов вблизи поселения Аль-Канаис. Об этом сообщает Twitter-канал (syrianpc).

Провинция Ракка

Twitter-канал (USEmbassySyria) заявляет о том, что благодаря усилиям международной коалиции во главе с Соединенными Штатами в провинции Ракка на данный момент функционируют десять госпиталей и 18 поликлиник, которые принимают не менее 2400 пациентов в неделю. В то же время местные активисты опубликовали сообщение о том, что мать одного из мирных жителей региона была вынуждена похоронить своего сына в пустыне после того, как ему было отказано в экстренной госпитализации и отправке машины скорой помощи. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (soheb9933). Напомним, Ракка перешла под контроль проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF) ровно год назад.

Ирак

Очередное нападение боевиков «Исламского государства» произошло в иракской провинции Киркук. По сведениям новостного портала Iraqi News, боевики организовали атаку на полицейский участок в административном центре региона, что привело к гибели одного и ранению еще двух сотрудников полиции. Напомним, несколько часов назад джихадисты «спящих ячеек» ИГИЛ также устроили взрыв в провинции Аль-Анбар недалеко от границы с Сирией. Как сообщалось ранее, в сентябре в результате подпольной деятельности радикалов ИГ погибли в общей сложности 75 иракских граждан, еще 179 человек получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)