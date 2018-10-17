О, мы будем биться: Мэйуэзер примет вызов Нурмагомедова на своих условиях

Нью-Йорк, 17 октября. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший заявил, что готов провести бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), россиянином Хабибом Нурмагомедовым, но только на своих условиях.

Американский боец, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что «он сам себе хозяин» и готов принять вызов россиянина, но только если он пройдет по правилам «мира бокса».

«О, мы будем биться. Я сам себе хозяин. С моей стороны, у нас все может получиться», — цитирует его новостной ресурс TMZ.

В то же время Мэйуэзер подчеркнул, что наслышан отказом Нурмагомедова проводить с ним очный поединок в Лас-Вегасе, и указал на то, что в «столице поединков» нужно вести себя исключительно профессионально. Так американский боец намекнул на инцидент после боя россиянина с ирландцем Конором Макгрегором.

Напомним, вокруг поединка между Макгрегором и Нурмагомедовым за пояс чемпиона UFC, который состоялся 7 октября в Лас-Вегасе, разгорелся скандал. В четвертом раунде поединок был завершен досрочно победой россиянина. После этого Нурмагомедов перепрыгнул через ограду октагона и атаковал Диллона Дэнниса из команды Макгрегора. После того, как общественный порядок был восстановлен, президент UFC Дэйна Уайт заявил, что россиянина могут лишить титула чемпиона за поведение. На пресс-конференции Нурмагомедов извинился за произошедший инцидент.

Накануне отец россиянина Абдулманап Нурмагомедов рассказал об условиях, на которых они бы согласились на возможный реванш с ирландцем, и напомнил, что его сыну заплатили в три раза меньше, чем Макгрегору.