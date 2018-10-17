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Пока не удается опознать 10 человек, находящихся в реанимации после взрыва в Керчи

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Пока не удается опознать 10 человек, находящихся в реанимации после взрыва в Керчи

Керчь, 17 октября. После взрыва в политехническом колледже Керчи остаются 10 человек, которых пока не удается опознать из-за их тяжелого состояния. Об этом на встрече с родственниками пострадавших рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

«Десять [человек] в реанимации, их опознать не могут. [Они] в тяжелом состоянии», ― сказал он.

Напомним, что в эту среду учащийся Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, а также устроил взрыв. Жертвами инцидента стали 19 человек, еще более 50 получили ранения. Следователи уже провели обыск у родителей подозреваемого, пишет RT. Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.

Автор: Антон Зарубин
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