«Переписывание истории»: Захарова высказалась о сносе памятников советским воинам в Восточной Европе

Москва, 17 октября. Снос памятников советским воинам-освободителям в Польше и других странах Восточной Европы является примером классического переписывания истории и глобальной политической стратегии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что момент для сноса памятников выбран не случайно: ветеранов Второй мировой войны становится все меньше, а их голос, который может рассказать правду о произошедшем, слабеет. У ветеранов, отметила Захарова, нет сил, в том числе физических, чтобы выйти на митинги и отстаивать память о своих однополчанах.

Снос памятников советским воинам Захарова назвала «глобальной политической стратегией».

«Это классическое переписывание истории, изменение ее уже постфактум. Это вопрос исторической дезинформации и мутации исторической памяти», — отметила официальный представитель МИД РФ в ответ на вопрос ТАСС.

Она подчеркнула, что недопустимо забывать о судьбах людей, которые воевали плечом к плечу с польскими солдатами за освобождение Польши. В противном случае это будет нарушением обязательств Польши по защите базовых европейских ценностей.