Сирия, 18 октября. Курды признали гибель 200 жителей Ракки в период после выхода ИГИЛ1 из города. ССА** потеряла несколько десятков своих боевиков в ходе междоусобных стычек отдельных бандгрупп в Африне. Военнослужащие США отступают с юго-востока Дейр-эз-Зора на север к нефтяным полям, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла несколько десятков своих боевиков в ходе междоусобных стычек отдельных бандгрупп в Африне.

Международная коалиция: перебрасывает подразделения войск США с юго-востока Дейр-эз-Зора на север к нефтяным полям.

«Ахрар аш-Шам»: будет получать полноценную медицинскую поддержку со стороны Турции на юге Идлиба в связи с развертыванием Анкарой в этом регионе полевых госпиталей.

Курды: признали гибель 200 жителей Ракки в результате взрывов мин и СВУ в период после выхода ИГИЛ из города.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): провело две атаки на позиции отрядов SDF**** на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

В городе Африн на северо-западе провинции Алеппо вновь вспыхнули междоусобные стычки между отдельными бандгруппами Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемой Турцией. Согласно данным курдского источника в сети Twitter (@AfarinMamosta), вооруженные столкновения развернулись на фоне передела сфер влияния союзных Анкаре бригад боевиков в этом регионе. В результате были ранены и убиты несколько десятков радикалов, точные сведения о потерях сторон пока уточняются. Бандформирования ССА вместе с турецкими войсками заняли кантон Африн в марте текущего года, выбив из района курдские Отряды народной самообороны (YPG) в ходе масштабной военной операции под названием «Оливковая ветвь».

Провинция Дейр-эз-Зор

Подразделения вооруженных сил Соединенных Штатов, действующие на линии фронта между городами Аль-Бахра и Хаджин в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор, отступили на север — в направлении нефтяных месторождений Аль-Омар и Коноко, сообщают военные источники информагентства Muraselon. Данное решение военного командования США связано с недавними потерями в живой силе, и в том числе в связи с недавним захватом в плен четырех американских военных недалеко от Аль-Бахры террористами «Исламского государства». Отмечается, что в этом районе джихадистами были также захвачены ряд курдских радикалов из отрядов Демократических сил Сирии (SDF). Таким образом, даже несмотря на применение запрещенного белого фосфора в ходе бомбардировок Хаджина, удерживаемого исламистами, Вашингтон и его союзники по-прежнему не могут приблизиться к стратегическому населенному пункту и продолжают нести урон.

Подконтрольные ИГ1 порталы сообщают о двух мощных атаках террористов на позиции «Демократических сил» к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, передает на своей странице в Twitter (@RisboLensky) военный источник. Сведения о причиненном курдам ущербе в ходе данных нападений пока выясняются.

ВВС США по ошибке нанесли авиаудар по курдским силам, которые вели наступление на боевиков ИГ в районе населенного пункта Хаджин провинции Дейр-эз-Зор. В результате авиаудара погибли шестеро курдских бойцов, еще около 15 получили серьезные ранения. Из-за отсутствия координации между командованием американских сил и курдскими подразделениями, наступление курдов было сорвано. Удар F-15 привел к массовому дезертирству курдов с занимаемых ими позиций.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб продолжают фиксироваться ожесточенные бои между террористами объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, и боевиками протурецких группировок. В связи с серьезными потерями в рядах «Ахрар аш-Шам», «Нур ад-Дин аз-Зенки» и других формирований Анкара направила в регион своих военных врачей и дополнительные подразделения военнослужащих, передает оппозиционный портал Shahba Press. По его сведениям, в предместьях города Маарет Ан-Нуман в настоящее время ведутся активные работы по развертыванию полевых госпиталей с целью приема раненых. Также в скором времени Турцией планируется открытие полноценных больниц в преддверии активных военных действий на этом направлении.

Провинция Ракка

По информации курдского информационного Twitter-ресурса (@AzadiRojava), боевики ИГИЛ посадили столько мин и СВУ перед выходом из Ракки, что их продолжают находить в городе и окрестностях почти каждый день спустя уже год после завершения штурма. Согласно данным источника, за это время в результате взрывов погибли около 200 мирных жителей. Таким образом, джихадисты продолжают убивать гражданских лиц в Ракке даже через год после утраты контроля над населенным пунктом, подчеркивает канал в сети микроблогов. Местные наблюдатели, однако, считают, что потери среди населения могли быть значительно больше. Более того, подчеркивают они, в районе до сих пор действуют остатки бандгрупп ИГ, которые нередко устраивают нападения и теракты. По мнению активистов, своевременная и тщательная зачистка данных территорий курдами могла бы избавить регион от угрозы возрождения «Исламского государства» на этом направлении.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)