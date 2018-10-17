Николай Стариков: Америке выгодно не реагировать на убийство саудовского журналиста. ФАН-ТВ

Николай Стариков, лидер движения «Патриоты Великого Отечества», в своем еженедельном блоге «Точка зрения» — о самых актуальных и острых темах. Подробнее в видеоматериале.

РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинополем из-за его решения по Украинской церкви. Если для украинских властей решение отколоться от Москвы было сугубо политическим, то имеет ли политические последствия такое решение Русской православной церкви?

Несмотря на то, что духовная сфера — это совершенно отдельная область человеческого бытия, несмотря на то, что церковь отделена от государства, решение, которое приведет к расколу всемирной православной церкви – политическое. Инициаторами этого решения стали не мы. Поэтому оценивая церковные дела, мы должны подходить с точки зрения политических оценок. Константинопольский патриархат, который имеет право предоставлять автокефалию, то есть создавать независимую православную церковь, он на Украине поступил очень интересно. Его решение вывело украинскую территорию из-под юрисдикции Русской православной церкви. Но на территории Украины отдельной церкви пока еще не создано. Сегодняшняя территория Украины в церковном смысле становится подчиненной Константинополю. Естественно, что Русская православная церковь с этим согласиться не может и это решение должно быть нами поддержано. Русская православная церковь – это один из столпов русского государства.

Дмитрий Песков подтвердил, что Россию посетит Ким Чен Ын. По вашему мнению, состоится ли встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина? И какие вопросы северокорейский лидер приедет решать?

Северная Корея ведет очень специфическую дипломатию, несмотря на то, что это небольшое в экономическом, территориальном и политическом смыслах государство, оно достаточно жестко ведет себя на международной арене и это приносит ей те плоды, которые северокорейский лидер хочет видеть. Приезд Ким Чен Ына в Москву без встречи с президентом России маловероятен. После того как глава Северной Кореи встретился с президентом США, планка дипломатического общения в Северной Корее стоит высоко. Если президент Америки встретился с Ким Чен Ыном, то почему это не может сделать президент России, тем более что американские «друзья» нас с Северной Кореей записывают в один ряд.

Саудовский журналист пропал после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция считает, что его там убили. Как это событие отражает общую ситуацию в мировой политике?

Та трагедия, которая вероятнее всего сложилась в саудовском консульстве в Стамбуле, дает нам возможность обсудить не только это злодейское убийство, но и общую мировую политику. С точки зрения вероятности, скорее всего один саудовский гражданин, который находится в оппозиции к саудовскому государству, был приглашен в консульство своего государства для получения определенных документов. Он вошел в это консульство и оттуда больше не вышел. Турция уже провела определенные следственные действия на территории дипломатического представительства Саудовской Аравии. До конца непонятно, что там произошло, но скорее всего саудовский журналист был убит, расчленен, и либо по частям вывезен в багажнике автомобиля, либо растворен в кислоте. Но теперь давайте сравним реакцию Дональда Трампа, на куда менее интересную, с информационной точки зрения, историю вокруг Скрипалей. Через несколько часов Великобритания сказала, что раз они граждане России, а Сергей Скрипаль был осужден за предательство родины, значит, их отравили, и это сделала именно Россия. Буквально через несколько недель потребовали высылки российских дипломатов из огромного количества государств. Но на случившееся в саудовском консульстве Дональд Трамп сказал, что вина Саудовской Аравии не доказана, поэтому до тех пор, пока не будет доказательств, мы не можем говорить о ее причастности. Саудовская Аравия важнейший союзник США на ближнем востоке, крупнейший покупатель американского оружия и, кроме того, Саудовская Аравия имеет второй по финансовому размеру военный бюджет в мире. А Соединенные Штаты действуют по принципу: «да, это мерзавец, но это наш мерзавец».

17 октября 1968 года, после известных событий, начался вывод советских войск из Чехословакии. Чем, на ваш взгляд, эта ситуация знаменательна для России?