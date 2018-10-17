Министерство энергетики России не исключило строительства «Северного потока – 3»

Москва, 17 октября. Строительство трубопровода «Северный поток – 3» будет возможно в случае повышения потребностей Европы в газе, заявил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский. По его словам, поставки по этому трубопроводу были бы экономически целесообразны.

Как объяснил заместитель министра, газ с российских месторождений должен поставляться наиболее эффективным способом. «Северный поток», по его словам, сокращает маршрут поставок на 2000 километров по сравнению с транзитом через Украину.

Яновский заявил, что, скорее всего, потребность в российском газе в ближайшее время сокращаться не будет, однако темпы роста зависят от множества факторов.

Его слова поддержал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, создание «Северного потока - 3» напрямую зависит от спроса на газ в Европе.

«Мы видим, что «Газпром» в последнее время нарастил поставки. Это значит, что европейцы будут нуждаться в дополнительных объёмах газа извне», — приводит его слова RT.

Он добавил, что сейчас на рынок сбыта газа в Европу претендуют и другие поставщики, среди которых есть и те, кто предлагает сжиженный газ.