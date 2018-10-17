Меркель выразила соболезнования семьям погибших в Керчи
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Берлин, 17 октября. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших при нападении на политехнический колледж в Керчи. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
«Канцлер ФРГ Ангела Меркель соболезнует в связи с потерей стольких молодых жизней. Мы сочувствуем семьям жертв и пострадавшим», – написал Зайберт в своем микроблоге Twitter.
Напомним, минувшим днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и привел в действие взрывное устройство в учебном заведении. В результате нападения погибли 19 человек, более 50 получили ранения. После нападения стрелок покончил с собой.