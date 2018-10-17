Военные помогали эвакуировать пострадавших с места взрыва в керченском колледже

Симферополь, 17 октября. Военнослужащие Южного военного округа помогали эвакуировать пострадавших с места взрыва в политехническом колледже в Керчи. По данным Минздрава РФ, пострадали 37 человек.

По словам руководителя пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева, помощь в эвакуации оказывали десять военнослужащих и психолог.

«Задействованы две единицы техники», — сказал Астафьев в комментарии «Интерфакс-Юг».

Он отметил, что железнодорожная бригада ЮВО помогает разбирать завалы на месте взрыва. Туда направлены более 200 военнослужащих округа. Министерство обороны РФ сформировало 24 бригады специалистов для оказания помощи пострадавшим.

Напомним, в керченском колледже произошел взрыв. По последним данным, его жертвами стали 19 человек. В Крыму объявлен трехдневный траур в связи с трагедией.

Подозреваемым в совершении преступления является студент колледжа. Его тело обнаружили в здании учебного заведения.