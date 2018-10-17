Были проблемы с психикой: одноклассники рассказали о характере «керченского стрелка»

Керчь, 17 октября. Одноклассники рассказали о студенте Керченского политехнического колледжа Владиславе Рослякове, подозреваемом в массовом убийстве, отметив, что за годы учебы в школе он так и не завел друзей.

По словам одной из одноклассниц Рослякова, он был «немного странным и не очень общительным». При этом она отметила, что молодой человек вел себя так, словно был на что-то обижен, хотя никто оскорбительно не высказывался в его адрес.

Кроме того, еще один знакомый студента рассказал, что парень рос в неблагополучной семье и воспитывался бабушкой, а также вел себя агрессивно и высказывал радикальные взгляды. По его словам, у молодого человека были проблемы с психикой и «сложная жизнь».

«Он высказывал националистические взгляды. Мол, русским жить не дают, плодятся и работу отнимают», — цитирует одноклассника Рослякова телеканал «360».

Напомним, трагедия в Керчи произошла в полдень среды, 17 октября. В здании Керченского политехнического колледжа прогремел мощный взрыв и был открыт огонь, в чем подозревается Росляков. Он был найден мертвым на втором этаже учебного заведения. Отцом так называемого «керченского стрелка» оказался мужчина с психическими отклонениями, о чем свидетельствует соответствующая справка.

По последним данным, в результате трагедии погибли 19 человек, около 50 получили ранения, их срочно госпитализировали. В Крыму объявили трехдневный траур. Следственный комитет РФ изначально рассматривал взрывы в Керчи как террористический акт, позже следствие переквалифицировало произошедшее на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».