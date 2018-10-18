«Пережиток прошлого»: возмущенные выпускники физматшкол опустили Грефа на землю

Глава «Сбербанка» Герман Греф назвал физико-математические школы «пережитком прошлого». Математики и программисты в будущем будут все меньше и меньше востребованы, считает он.

«Не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого. Я категорический противник математических школ. Так было в Советском Союзе, и мне кажется, что это не очень хороший опыт», — пояснил Греф.

Известные выпускники физико-математических школ, возмущенные позицией Грефа, в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выразили свое несогласие с главой Сбербанка, опустив его на землю с вершин пустого теоретизирования.

Традиции и трудолюбие

Комментируя высказывание Грефа, телеведущий, писатель, краевед, выпускник петербургского физико-математического лицея №30 Лев Лурье отметил, что существуют разные теории относительно того, как именно следует обучать детей.

«Может быть, исходя из какой-нибудь теоретической образовательной системы, на которую опирался Греф, действительно не нужно иметь специализированные математические школы», — допустил Лурье.

Однако существует установившаяся практика, продолжает публицист.

«И эта практика показывает, что с 1960-х годов, когда математические школы были созданы, лучшими выпускниками высших учебных заведений были как раз выпускники физико-математических школ», — констатировал телеведущий.

Дело в том, что физматшкола продолжает традиции классического образования, объяснил собеседник ФАН. Кроме того, в такой школе учат прежде всего работать, считает публицист, там прививают любовь к труду.

«Человек, который закончил физико-математическую школу, не может быть бездельником. Это чрезвычайно важно», — заключил Лурье.

Трамплин в небо

Другой выпускник этой школы, космонавт, Герой России Андрей Борисенко в разговоре с корреспондентом ФАН вспомнил свои школьные годы. По его словам, обучение в физмате дало ему «необходимую жизненную базу».

«Я могу ссылаться только на собственный опыт. Я учился в физико-математической школе №30 Санкт-Петербурга. Она осуществляла подготовку школьников на базе программы, разработанной Ленинградским университетом», — рассказал Борисенко.

Как отмечает космонавт, подготовка в школе позволила ему при дальнейшем обучении успешно получать знания, связанные с техникой.

«Для ребят, которые хотят выбрать своей профессией инженерные науки, точные науки, подготовка, которую дают физико-математические школы, может стать решающей», — убежден космонавт.

По мнению Борисенко, отказываться от подготовки в таком формате неправильно.

«Я думаю, этот вопрос нужно рассмотреть с привлечением различных специалистов, и только потом выносить какое-то решение, — уверен Герой России. — Это касается не только физико-математических школ, но и любых специализированных школ».

Уникальным школам — быть!

Директор московской физико-математической школы №2007 Сергей Старовойт с цифрами подтверждает слова предыдущих экспертов.

«Все наши выпускники в этом году поступили в ведущие вузы страны, — рассказывает директор. — Порядка 30% абитуриентов — на профильные факультеты МГУ, 20% — в Высшую школу экономики».

Только два человека поступили не по профилю, указывает педагог.

«Из наших выпускников вырастут хорошие студенты, а значит — хорошие специалисты, — уверен Старовойт. — В том числе те специалисты, которые куют обороноспособность нашей страны».

По мнению директора физматшколы, стране нужны любые школы, которые дают высокий уровень образования.

«Школ такого уровня немного, — констатирует Старовойт. — Если мы попытаемся усреднить всё, то, может быть, мы достигнем массовости — но глубины мы не получим. Должны быть уникальные школы в стране!»

Массовое представление о том, что ученики физматшколы зубрят только алгебру и физику, ошибочно, продолжает директор.

«Мы позиционируем себя как массовая физико-математическая школа: мы учим детей с 5 класса, учим качественно по всем предметам. Если посмотреть успехи наших учеников по олимпиадам, то они не ограничиваются математикой и физикой. У нас есть стобалльники по русскому языку, литературе, химии», — рассказал директор.

Высказывание Германа Грефа о физико-математических школах — не единственный его громкое заявление на тему образования и доступа граждан к знанию.

«Они (мудрецы древности. — Прим. ФАН) понимали: как только все люди поймут основу своего «Я» и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими, будет чрезвычайно тяжело, — заявил глава Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме еще в 2012 году. — Люди не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют знания».

Однако следует отметить, что такое заявление, в целом расходится с неприязнью Грефа к физматшколам — ведь углубленное изучение дает углубленные знания и соответственно, более глубокую способность противостоять манипуляциям. Между тем, некоторые физико-математические школы по всей стране из года в год становятся лучшими школами в России.