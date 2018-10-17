Премьер-министр Украины выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Киев, 17 октября. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования семьям погибших при нападении на политехнический колледж в Керчи.

«В учебном заведении погибли люди. Выражаю соболезнования семьям погибших», — написал Гройсман в своем микроблоге Twitter.

Напомним, в минувший полдень произошло нападение на Керченский политехнический колледж. По предварительным данным, 22-летний студент колледжа привел в действие взрывное устройство, после чего открыл огонь по учащимся. В результате атаки погибли 19 человек, еще более 50 получили ранения. После нападения стрелок покончил с собой.